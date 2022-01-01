ไดเรกทอรีบริษัท
Under Armour
Under Armour เงินเดือน

เงินเดือนของ Under Armour อยู่ในช่วง $32,401 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $284,415 สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบแฟชั่น ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Under Armour. อัปเดตล่าสุด: 9/21/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $128K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $96.8K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $118K
นักออกแบบแฟชั่น
$284K
ทรัพยากรบุคคล
$172K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$165K
การตลาด
$162K
การดำเนินงานการตลาด
$86.2K
วิศวกรเครื่องกล
$123K
นักสรรหา
$107K
ฝ่ายขาย
$32.4K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$163K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$190K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Under Armour คือ นักออกแบบแฟชั่น at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $284,415 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Under Armour คือ $144,903

