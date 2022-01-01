ไดเรกทอรีบริษัท
TransUnion
TransUnion เงินเดือน

เงินเดือนของ TransUnion อยู่ในช่วง $10,548 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์การเงิน ที่ระดับต่ำสุด ถึง $300,000 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ TransUnion. อัปเดตล่าสุด: 10/27/2025

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
วิศวกรซอฟต์แวร์
L2 $14.8K
L3 $22.6K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
L2 $113K
L4 $179K

ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $184K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $99.5K
ฝ่ายขาย
Median $300K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$123K
การพัฒนาธุรกิจ
$140K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$116K
นักวิเคราะห์การเงิน
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
กฎหมาย
$114K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$101K
การตลาด
$231K
การดำเนินงานการตลาด
$88.7K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$97.5K
ผู้จัดการโปรแกรม
$140K
ผู้จัดการโครงการ
Median $149K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$110K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$184K
นักลงทุนร่วมทุน
$169K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ TransUnion คือ ฝ่ายขาย โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $300,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ TransUnion คือ $122,610

แหล่งข้อมูลอื่นๆ