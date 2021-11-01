ไดเรกทอรีบริษัท
Thrasio
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Thrasio เงินเดือน

เงินเดือนของ Thrasio อยู่ในช่วง $51,640 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $201,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Thrasio. อัปเดตล่าสุด: 10/15/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $60K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $180K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
การดำเนินงานธุรกิจ
$114K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$124K
การพัฒนาธุรกิจ
$130K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$51.6K
นักธนาคารลงทุน
$141K
การตลาด
$194K
ผู้จัดการโครงการ
$122K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$201K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Thrasio คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $201,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Thrasio คือ $130,345

แหล่งข้อมูลอื่นๆ