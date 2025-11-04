ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in India ที่ ThoughtWorks อยู่ในช่วง ₹1.39M ต่อyear สำหรับ Consultant ถึง ₹5.23M ต่อyear สำหรับ Lead Consultant แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in India รวม ₹2.19M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ThoughtWorks อัปเดตล่าสุด: 11/4/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
