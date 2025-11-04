ไดเรกทอรีบริษัท
ThoughtWorks
ThoughtWorks วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in India ที่ ThoughtWorks อยู่ในช่วง ₹1.39M ต่อyear สำหรับ Consultant ถึง ₹5.23M ต่อyear สำหรับ Lead Consultant แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in India รวม ₹2.19M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ThoughtWorks อัปเดตล่าสุด: 11/4/2025

ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Consultant
(ระดับเริ่มต้น)
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
วิศวกรซอฟต์แวร์มือถือ

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

วิศวกรซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA)

วิศวกรข้อมูล

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ ThoughtWorks in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹5,232,704 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ThoughtWorks สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in India คือ ₹2,190,564

