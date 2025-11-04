ไดเรกทอรีบริษัท
ThoughtWorks
  • เงินเดือน
  • นักออกแบบผลิตภัณฑ์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักออกแบบผลิตภัณฑ์

ThoughtWorks นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

ค่าตอบแทน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in United States ที่ ThoughtWorks รวม $136K ต่อyear สำหรับ Senior Product Designer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $81.8K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ThoughtWorks อัปเดตล่าสุด: 11/4/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$136K
$136K
$0
$0
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

นักออกแบบ UX

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ ThoughtWorks in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $180,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ThoughtWorks สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in United States คือ $120,000

