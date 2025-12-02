ไดเรกทอรีบริษัท
Tecno Mobile
Tecno Mobile นักวิเคราะห์ข้อมูล เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักวิเคราะห์ข้อมูล in Turkey ที่ Tecno Mobile อยู่ในช่วง TRY 560K ถึง TRY 795K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Tecno Mobile อัปเดตล่าสุด: 12/2/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$15.6K - $18.5K
Turkey
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$13.7K$15.6K$18.5K$19.5K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ระดับอาชีพใน Tecno Mobile?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ Tecno Mobile in Turkey อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี TRY 794,732 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Tecno Mobile สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล in Turkey คือ TRY 559,768

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

