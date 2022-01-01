ไดเรกทอรีบริษัท
TDK เงินเดือน

เงินเดือนของ TDK อยู่ในช่วง $15,672 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $256,275 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรวัสดุศาสตร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ TDK. อัปเดตล่าสุด: 9/20/2025

$160K

วิศวกรฮาร์ดแวร์
Median $156K

วิศวกรเอสิค

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $166K

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรเครื่องกล
Median $170K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$15.7K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$122K
วิศวกรวัสดุศาสตร์
$256K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$88.5K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$106K
ผู้จัดการโครงการ
$56.4K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$218K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ TDK คือ วิศวกรวัสดุศาสตร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $256,275 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ TDK คือ $138,853

