Shield AI เงินเดือน

เงินเดือนของ Shield AI อยู่ในช่วง $100,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $391,950 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Shield AI. อัปเดตล่าสุด: 10/14/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
Median $100K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $289K

วิศวกรการบิน
$166K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$392K
การพัฒนาธุรกิจ
$130K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$382K
วิศวกรเครื่องกล
$105K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$182K
นักสรรหา
$161K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$182K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Shield AI Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Shield AI คือ ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $391,950 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Shield AI คือ $165,408

