SADA
SADA เงินเดือน

เงินเดือนของ SADA อยู่ในช่วง $21,128 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเขียนโฆษณา ที่ระดับต่ำสุด ถึง $295,515 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ SADA. อัปเดตล่าสุด: 9/9/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $175K
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $230K
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
$99.5K

นักเขียนโฆษณา
$21.1K
บริการลูกค้า
$40.8K
ทรัพยากรบุคคล
$148K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$101K
ผู้จัดการโปรแกรม
$43.4K
ผู้จัดการโครงการ
$138K
ฝ่ายขาย
$160K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$224K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$296K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ SADA คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $295,515 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ SADA คือ $142,973

