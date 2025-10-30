ไดเรกทอรีบริษัท
Remitly
Remitly นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ Remitly อยู่ในช่วง $85.7K ถึง $117K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Remitly อัปเดตล่าสุด: 10/30/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$92.8K - $110K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$85.7K$92.8K$110K$117K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Remitly RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ Remitly อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $117,300 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Remitly สำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) คือ $85,680

แหล่งข้อมูลอื่นๆ