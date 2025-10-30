ไดเรกทอรีบริษัท
Remitly
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

Remitly นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน

ค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United Kingdom ที่ Remitly อยู่ในช่วง £116K ต่อyear สำหรับ L1 ถึง £189K ต่อyear สำหรับ L3 ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Remitly อัปเดตล่าสุด: 10/30/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

£97.7K - £116K
United Kingdom
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
£90.2K£97.7K£116K£123K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
Data Scientist I
£116K
£90.7K
£23.2K
£1.7K
L2
Data Scientist II
£ --
£ --
£ --
£ --
L3
Senior Data Scientist
£189K
£115K
£73.7K
£0
L4
Staff Data Scientist
£ --
£ --
£ --
£ --
ดู 1 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
Don't get lowballed

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Remitly RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ Remitly in United Kingdom อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £188,811 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Remitly สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United Kingdom คือ £90,166

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Remitly

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Credit Karma
  • Jump Trading
  • Gemini
  • BitMEX
  • Quantlab
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ