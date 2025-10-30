ค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United Kingdom ที่ Remitly อยู่ในช่วง £116K ต่อyear สำหรับ L1 ถึง £189K ต่อyear สำหรับ L3 ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Remitly อัปเดตล่าสุด: 10/30/2025
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
£116K
£90.7K
£23.2K
£1.7K
L2
£ --
£ --
£ --
£ --
L3
£189K
£115K
£73.7K
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Remitly RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)