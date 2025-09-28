ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ realtor.com อยู่ในช่วง $111K ต่อyear สำหรับ T1 ถึง $255K ต่อyear สำหรับ T6 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $195K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ realtor.com อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
