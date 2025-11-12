ไดเรกทอรีบริษัท
Qualcomm
Qualcomm วิศวกรทดสอบ เงินเดือน

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Qualcomm อัปเดตล่าสุด: 11/12/2025

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Qualcomm RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (16.65% ทุกหกเดือน)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (16.65% ทุกหกเดือน)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Qualcomm RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรทดสอบ ที่ Qualcomm in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $260,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Qualcomm สำหรับตำแหน่ง วิศวกรทดสอบ in United States คือ $260,000

