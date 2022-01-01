Extreme Networks เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
เงินเดือนของ Extreme Networks อยู่ในช่วง $103,530 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $243,775 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Extreme Networks. อัปเดตล่าสุด: 9/11/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
P3 $104K
P4 $104K
บริการลูกค้า
$154K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$114K

การตลาด
$166K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$211K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$133K
ผู้จัดการโปรแกรม
$176K
ฝ่ายขาย
$244K
วิศวกรฝ่ายขาย
$192K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $195K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$147K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Extreme Networks คือ ฝ่ายขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $243,775 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Extreme Networks คือ $160,092

