Procter & Gamble
แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ ค่ามัธยฐาน ที่ Procter & Gamble รวม $106K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Procter & Gamble อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
Procter & Gamble
Business Operations Manager
รวมต่อปี
$106K
ระดับ
B1
เงินเดือนฐาน
$92K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$14.1K
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
1 ปี
ระดับอาชีพใน Procter & Gamble?

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ ที่ Procter & Gamble อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $160,107 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Procter & Gamble สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ คือ $103,500

