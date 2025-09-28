ค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in United States ที่ Nielsen รวม $243K ต่อyear สำหรับ Senior Manager แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $210K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Nielsen อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Manager
$243K
$204K
$0
$39K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
