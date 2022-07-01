ไดเรกทอรีบริษัท
Nearpod เงินเดือน

เงินเดือนของ Nearpod อยู่ในช่วง $83,300 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $163,710 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Nearpod. อัปเดตล่าสุด: 9/9/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

บริการลูกค้า
$83.3K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$131K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$164K

คำถามที่พบบ่อย

