Mendix
Mendix เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Mendix ตั้งแต่ $56,385 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ต่ำสุดถึง $195,975 สำหรับ การตลาด ที่สูงสุด

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $93.5K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $93.9K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $72K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$95.2K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$56.4K
การตลาด
$196K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$93.6K
สถาปนิกโซลูชัน
$96.7K
คำถามที่พบบ่อย

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Mendix هو การตลาด at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $195,975. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Mendix هو $93,733.

