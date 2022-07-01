ไดเรกทอรีบริษัท
JW Player
JW Player เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน JW Player ตั้งแต่ $78,712 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ต่ำสุดถึง $321,600 สำหรับ การพัฒนาธุรกิจ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ JW Player. อัปเดตล่าสุด: 8/16/2025

$160K

การพัฒนาธุรกิจ
$322K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$86K
การตลาด
$84.6K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$128K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$164K
นักสรรหาบุคลากร
$104K
การขาย
$271K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$78.7K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$204K
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at JW Player is การพัฒนาธุรกิจ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $321,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at JW Player is $128,380.

