แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรฮาร์ดแวร์ ค่ามัธยฐาน in Taiwan ที่ Jabil รวม NT$1.94M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Jabil อัปเดตล่าสุด: 9/26/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Jabil
Lead Design Engineer
Taipei, TP, Taiwan
รวมต่อปี
NT$1.94M
ระดับ
4
เงินเดือนฐาน
NT$1.94M
Stock (/yr)
NT$0
โบนัส
NT$0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
9 ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ Jabil in Taiwan อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี NT$2,256,190 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Jabil สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ in Taiwan คือ NT$1,896,510

