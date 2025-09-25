ไดเรกทอรีบริษัท
Instacart
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค

Instacart ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค เงินเดือน

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Instacart อัปเดตล่าสุด: 9/25/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

CA$113K - CA$137K
Canada
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
CA$105KCA$113KCA$137KCA$146K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 1 เพิ่มเติม ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ข้อมูลเงินเดือน ที่ Instacart เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ

CA$226K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ CA$42,330+ (บางครั้งถึง CA$423,300+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Instacart RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

50%

ปี 1

50%

ปี 2

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Instacart RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 2 ปี:

  • 50% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (50.00% รายปี)

  • 50% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (12.50% รายไตรมาส)



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ที่ Instacart in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$146,208 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Instacart สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค in Canada คือ CA$104,614

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Instacart

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ