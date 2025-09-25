ค่าตอบแทน ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ ที่ Instacart รวม $210K ต่อyear สำหรับ L6 ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Instacart อัปเดตล่าสุด: 9/25/2025
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$210K
$158K
$52K
$0
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Instacart RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)
50%
ปี 1
50%
ปี 2
ที่ Instacart RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 2 ปี:
50% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (50.00% รายปี)
50% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (12.50% รายไตรมาส)