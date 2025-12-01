ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ทรัพยากรบุคคล in United States ที่ Gusto อยู่ในช่วง $198K ถึง $282K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Gusto อัปเดตล่าสุด: 12/1/2025
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย
เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!
20%
ปี 1
20%
ปี 2
20%
ปี 3
20%
ปี 4
20%
ปี 5
ที่ Gusto Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:
20% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (1.67% รายเดือน)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (1.67% รายเดือน)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (1.67% รายเดือน)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (1.67% รายเดือน)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Gusto Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.