Goibibo
Goibibo เงินเดือน

เงินเดือนของ Goibibo อยู่ในช่วง $11,854 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $65,444 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Goibibo. อัปเดตล่าสุด: 10/16/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $15.6K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$11.9K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$60.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$65.4K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Goibibo คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $65,444 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Goibibo คือ $38,255

แหล่งข้อมูลอื่นๆ