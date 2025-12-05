ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ Fetch อยู่ในช่วง $111K ต่อyear สำหรับ Software Engineer I ถึง $205K ต่อyear สำหรับ Staff Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $150K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Fetch อัปเดตล่าสุด: 12/5/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Software Engineer I
$111K
$109K
$2K
$0
Software Engineer II
$144K
$141K
$2.8K
$0
Software Engineer III
$146K
$146K
$0
$0
Software Engineer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Fetch การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fetch/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.