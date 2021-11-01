ไดเรกทอรีบริษัท
Exact Sciences
Exact Sciences เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Exact Sciences ตั้งแต่ $108,455 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การดำเนินงานธุรกิจ ที่ต่ำสุดถึง $353,760 สำหรับ กฎหมาย ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Exact Sciences. อัปเดตล่าสุด: 8/22/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $115K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

วิศวกรชีวการแพทย์
$171K
การดำเนินงานธุรกิจ
$108K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$149K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$149K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$141K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$150K
กฎหมาย
$354K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$132K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$241K
ผู้จัดการโครงการ
$175K
การขาย
$196K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Exact Sciences คือ กฎหมาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $353,760 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Exact Sciences คือ $149,223

