Exabeam เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Exabeam ตั้งแต่ $106,530 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ต่ำสุดถึง $452,250 สำหรับ ผู้จัดการโครงการ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Exabeam. อัปเดตล่าสุด: 8/11/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $243K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $320K
ความสำเร็จของลูกค้า
$132K

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$107K
การตลาด
$241K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$240K
ผู้จัดการโครงการ
$452K
การขาย
$118K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$191K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Exabeam คือ ผู้จัดการโครงการ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $452,250 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Exabeam คือ $240,293

แหล่งข้อมูลอื่นๆ