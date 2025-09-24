ไดเรกทอรีบริษัท
Ernst and Young
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
  • เงินเดือน
  • นักวิเคราะห์ข้อมูล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักวิเคราะห์ข้อมูล

Ernst and Young นักวิเคราะห์ข้อมูล เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิเคราะห์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Ernst and Young รวม $118K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ernst and Young อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Ernst and Young
Data Analyst
New York, NY
รวมต่อปี
$118K
ระดับ
L1
เงินเดือนฐาน
$105K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$13K
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
0 ปี
ระดับอาชีพใน Ernst and Young?

$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Ernst and Young การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای นักวิเคราะห์ข้อมูล در Ernst and Young in United States برابر کل دستمزد سالانه $173,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Ernst and Young برای نقش นักวิเคราะห์ข้อมูล in United States برابر $105,000 است.

