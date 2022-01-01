ไดเรกทอรีบริษัท
Drizly เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Drizly ตั้งแต่ $132,660 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ต่ำสุดถึง $351,750 สำหรับ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Drizly. อัปเดตล่าสุด: 8/18/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $170K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $225K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $261K

ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$352K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$133K
การดำเนินงานการตลาด
$246K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$162K
การขาย
$234K
คำถามที่พบบ่อย

Den høyest betalende rollen rapportert hos Drizly er ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $351,750. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Drizly er $229,413.

