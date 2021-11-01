ไดเรกทอรีบริษัท
DPR Construction
DPR Construction เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน DPR Construction ตั้งแต่ $113,430 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรขาย ที่ต่ำสุดถึง $183,600 สำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ DPR Construction. อัปเดตล่าสุด: 8/18/2025

$160K

ผู้จัดการโครงการ
Median $156K
วิศวกรโยธา
Median $114K

วิศวกรก่อสร้าง

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$171K

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$117K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$184K
ผู้จัดการโปรแกรม
$168K
วิศวกรขาย
$113K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$131K
ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ DPR Construction คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $183,600 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ DPR Construction คือ $143,371

แหล่งข้อมูลอื่นๆ