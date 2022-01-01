ไดเรกทอรีบริษัท
Danaher
Danaher เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Danaher ตั้งแต่ $36,717 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ต่ำสุดถึง $218,500 สำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Danaher. อัปเดตล่าสุด: 8/12/2025

$160K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $219K
วิศวกรเครื่องกล
Median $115K
นักบัญชี
$217K

วิศวกรชีวการแพทย์
$88.3K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$106K
การพัฒนาธุรกิจ
$137K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$149K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$195K
นักวิเคราะห์การเงิน
$151K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$64.9K
ทรัพยากรบุคคล
$142K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$72K
การตลาด
$199K
วิศวกรทัศนศาสตร์
$181K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$141K
ผู้จัดการโครงการ
$115K
การขาย
$78.3K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$36.7K
สถาปนิกโซลูชัน
$60.1K
ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Danaher, RSUs เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Danaher คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $218,500 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Danaher คือ $137,460

