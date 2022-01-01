ไดเรกทอรีบริษัท
CFGI เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน CFGI ตั้งแต่ $84,575 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์การเงิน ที่ต่ำสุดถึง $131,340 สำหรับ ที่ปรึกษาการจัดการ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ CFGI. อัปเดตล่าสุด: 8/17/2025

$160K

นักบัญชี
$114K
นักวิเคราะห์การเงิน
$84.6K
ที่ปรึกษาการจัดการ
$131K

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ CFGI คือ ที่ปรึกษาการจัดการ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $131,340 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ CFGI คือ $114,240

