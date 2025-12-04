ไดเรกทอรีบริษัท
Ceragon Networks
Ceragon Networks วิศวกรเครื่องกล เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย วิศวกรเครื่องกล in Israel ที่ Ceragon Networks อยู่ในช่วง ₪202K ถึง ₪294K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ceragon Networks อัปเดตล่าสุด: 12/4/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$68.3K - $79.3K
Israel
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$60.2K$68.3K$79.3K$87.4K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรเครื่องกล ที่ Ceragon Networks in Israel อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₪293,782 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Ceragon Networks สำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล in Israel คือ ₪202,438

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

