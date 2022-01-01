ไดเรกทอรีบริษัท
CEMEX
CEMEX เงินเดือน

เงินเดือนของ CEMEX อยู่ในช่วง $20,031 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $47,179 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ CEMEX. อัปเดตล่าสุด: 9/10/2025

$160K

วิศวกรโยธา
$21.8K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$20K
ผู้จัดการโครงการ
$47.2K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$38.4K
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at CEMEX is ผู้จัดการโครงการ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $47,179. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CEMEX is $30,112.

