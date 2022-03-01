ไดเรกทอรีบริษัท
Celigo
Celigo เงินเดือน

เงินเดือนของ Celigo อยู่ในช่วง $22,783 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานการตลาด ที่ระดับต่ำสุด ถึง $207,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Celigo. อัปเดตล่าสุด: 9/10/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $29.5K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $207K
การพัฒนาธุรกิจ
$73.6K

ความสำเร็จของลูกค้า
$98.3K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$122K
การตลาด
$201K
การดำเนินงานการตลาด
$22.8K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$62.1K
สถาปนิกโซลูชั่น
$59.3K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$98K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Celigo คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $207,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Celigo คือ $85,815

งานแนะนำ

