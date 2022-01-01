ไดเรกทอรีบริษัท
Blue Cross Blue Shield Association
Blue Cross Blue Shield Association เงินเดือน

เงินเดือนของ Blue Cross Blue Shield Association อยู่ในช่วง $54,270 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $265,320 สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Blue Cross Blue Shield Association. อัปเดตล่าสุด: 8/31/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $107K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
Median $168K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $100K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $70K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$161K
ทรัพยากรบุคคล
$54.3K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $100K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$149K
ผู้จัดการโครงการ
$111K
สถาปนิกโซลูชั่น
$265K

สถาปนิกข้อมูล

ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Blue Cross Blue Shield Association คือ สถาปนิกโซลูชั่น at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $265,320 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Blue Cross Blue Shield Association คือ $109,000

