Benchling
Benchling นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์ ที่ Benchling อยู่ในช่วง $160K ถึง $222K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Benchling อัปเดตล่าสุด: 12/4/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$171K - $201K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$160K$171K$201K$222K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Benchling Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์ ที่ Benchling อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $222,300 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Benchling สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์ คือ $159,600

