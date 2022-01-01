Change
← ไดเรกทอรีบริษัท
BBC
ทำงานที่นี่?
ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
ภาพรวม
เงินเดือน
สวัสดิการ
งาน
ใหม่
แชท
BBC สวัสดิการ
เพิ่มสวัสดิการ
เปรียบเทียบ
ประกันภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
PTO (Vacation / Personal Days)
25 days
Life Insurance
2x base salary
Employee Assistance Program
Health Insurance
Disability Insurance
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Gym Discount
บ้าน
Business Travel Insurance
ดูข้อมูลในรูปแบบตาราง
BBC สิทธิพิเศษและสวัสดิการ
สวัสดิการ
คำอธิบาย
PTO (Vacation / Personal Days)
25 days
Life Insurance
2x base salary
Employee Assistance Program
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Business Travel Insurance
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
Gym Discount
Offered by employer
