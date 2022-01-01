ไดเรกทอรีบริษัท
BBC
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

BBC เงินเดือน

เงินเดือนของ BBC อยู่ในช่วง $23,231 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $137,102 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ BBC. อัปเดตล่าสุด: 9/5/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $134K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $137K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
นักบัญชี
$52.1K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$89.4K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$69K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$82.9K
ทรัพยากรบุคคล
$66.3K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$64.7K
วิศวกรเครื่องกล
$70.2K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$23.2K
สถาปนิกโซลูชั่น
$121K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$62.7K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ BBC คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $137,102 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ BBC คือ $69,014

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ BBC

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • The Telegraph
  • Bertelsmann
  • Findmypast
  • YouView
  • Viacom18
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ