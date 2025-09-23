ไดเรกทอรีบริษัท
Autodesk
Autodesk ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์ in United States ที่ Autodesk อยู่ในช่วง $245K ถึง $341K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Autodesk อัปเดตล่าสุด: 9/23/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$262K - $309K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$245K$262K$309K$341K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Autodesk RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)

