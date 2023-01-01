ไดเรกทอรีบริษัท
Anthropic
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Anthropic เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Anthropic ตั้งแต่ $311,933 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การตลาด ที่ต่ำสุดถึง $642,600 สำหรับ การดำเนินงานธุรกิจ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Anthropic. อัปเดตล่าสุด: 8/21/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Senior Software Engineer $526K
Lead Software Engineer $635K
การดำเนินงานธุรกิจ
$643K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$322K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
การตลาด
$312K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Anthropic, การมอบหุ้น/ทุน เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

มีคำถาม? ถามชุมชน

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อโต้ตอบกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำอาชีพ และอื่นๆ

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Anthropic คือ การดำเนินงานธุรกิจ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $642,600 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Anthropic คือ $525,821

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Anthropic

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Roblox
  • Intuit
  • Spotify
  • Microsoft
  • Netflix
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ