AMS เงินเดือน

เงินเดือนของ AMS อยู่ในช่วง $12,060 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $191,040 สำหรับตำแหน่ง นักลงทุนร่วมทุน ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ AMS. อัปเดตล่าสุด: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$76.2K
ทรัพยากรบุคคล
$12.1K
ผู้จัดการโครงการ
$147K

นักสรรหาบุคลากร
$81.6K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$47.2K
นักลงทุนร่วมทุน
$191K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ AMS คือ นักลงทุนร่วมทุน at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $191,040 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ AMS คือ $78,908

