ไดเรกทอรีบริษัท
AlphaSights
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

AlphaSights เงินเดือน

เงินเดือนของ AlphaSights อยู่ในช่วง $74,625 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การตลาด ที่ระดับต่ำสุด ถึง $240,790 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ AlphaSights. อัปเดตล่าสุด: 8/31/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $150K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $130K
ฝ่ายขาย
Median $135K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
นักสรรหา
Median $80.5K
บริการลูกค้า
$81.6K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$164K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$119K
การตลาด
$74.6K
ผู้จัดการโครงการ
$127K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$241K
นักลงทุนร่วมทุน
$83.6K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ AlphaSights คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $240,790 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ AlphaSights คือ $127,400

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ AlphaSights

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • OakNorth
  • Juniper Square
  • Aquent
  • Modis
  • Guild Education
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ