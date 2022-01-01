ไดเรกทอรีบริษัท
Akuna Capital
Akuna Capital เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Akuna Capital ตั้งแต่ $65,325 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักบัญชี ที่ต่ำสุดถึง $425,071 สำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Akuna Capital. อัปเดตล่าสุด: 8/21/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

นักพัฒนาเชิงปริมาณ

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $260K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $225K

นักบัญชี
$65.3K
การดำเนินงานธุรกิจ
$108K
นักวิเคราะห์การเงิน
$127K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$221K
ผู้จัดการโครงการ
Median $155K
นักสรรหาบุคลากร
$99.5K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Akuna Capital คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Senior Software Engineer level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $425,071 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Akuna Capital คือ $179,209

