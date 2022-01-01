ไดเรกทอรีบริษัท
Aetna
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Aetna เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Aetna ตั้งแต่ $25,425 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ต่ำสุดถึง $258,703 สำหรับ สถาปนิกโซลูชัน ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Aetna. อัปเดตล่าสุด: 8/15/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

สารสนเทศสุขภาพ

วิศวกรซอฟต์แวร์
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

วิศวกรข้อมูล

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
Median $141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $201K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
Median $102K
นักบัญชี
$95.1K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$101K
การพัฒนาธุรกิจ
$115K
วิศวกรโยธา
$58.8K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$115K
นักวิเคราะห์การเงิน
$82.6K
ที่ปรึกษาการจัดการ
$172K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$25.4K
ผู้จัดการโครงการ
$98K
การขาย
$101K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$199K
สถาปนิกโซลูชัน
$259K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Aetna คือ สถาปนิกโซลูชัน at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $258,703 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Aetna คือ $124,355

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Aetna

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • eHealth
  • WW International
  • SmileDirectClub
  • CVS Health
  • Humana
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ