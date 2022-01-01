ไดเรกทอรีบริษัท
Aerojet Rocketdyne
Aerojet Rocketdyne เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Aerojet Rocketdyne ตั้งแต่ $65,325 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ต่ำสุดถึง $180,095 สำหรับ วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Aerojet Rocketdyne. อัปเดตล่าสุด: 8/15/2025

$160K

วิศวกรเครื่องกล
Median $120K
นักบัญชี
$109K
วิศวกรอากาศยาน
$75.4K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$65.3K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$91.5K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$180K
ผู้จัดการโปรแกรม
$104K
ผู้จัดการโครงการ
$120K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$96.9K
