ไดเรกทอรีบริษัท
Accion Labs
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Accion Labs เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Accion Labs ตั้งแต่ $6,474 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักสรรหาบุคลากร ที่ต่ำสุดถึง $388,050 สำหรับ สถาปนิกโซลูชัน ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Accion Labs. อัปเดตล่าสุด: 8/15/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $17.7K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$18.3K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$28.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
นักสรรหาบุคลากร
$6.5K
การขาย
$244K
สถาปนิกโซลูชัน
$388K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$35.5K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Accion Labs คือ สถาปนิกโซลูชัน at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $388,050 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Accion Labs คือ $28,720

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Accion Labs

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • CSS
  • Citadel
  • Jane Street
  • MOSAIC Technologies Group
  • TPG
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ