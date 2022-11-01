Zinnov Löner

Zinnovs löner varierar från $1,601 i total ersättning per år för en Riskkapitalist i den lägre delen till $291,450 för en Lösningsarkitekt i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Zinnov . Senast uppdaterad: 11/14/2025