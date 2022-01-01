Wabtec Löner

Wabtecs löner varierar från $45,531 i total ersättning per år för en IT-teknolog i den lägre delen till $144,469 för en Lösningsarkitekt i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Wabtec . Senast uppdaterad: 11/13/2025