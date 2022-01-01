Företagskatalog
ViacomCBS
ViacomCBS Löner

ViacomCBSs löner varierar från $61,762 i total ersättning per år för en Chef för affärsoperationer i den lägre delen till $413,055 för en Personalresurser i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på ViacomCBS. Senast uppdaterad: 8/29/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

DevOps-Ingenjör

Webbplatstillförlitlighetssingenjör

Produktchef
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $307K

Affärsanalytiker
Median $134K
Dataanalytiker
Median $121K
Datavetare
Median $209K
Produktdesigner
Median $160K
Lösningsarkitekt
Median $213K

Dataarkitekt

Marknadsföring
Median $118K
Programchef
Median $150K
Projektledare
Median $105K
Finansanalytiker
Median $110K
Revisor
$79.7K
Chef för affärsoperationer
$61.8K
Affärsutveckling
$328K
Copywriter
$92.5K
Personalresurser
$413K
Juridik
$131K
Managementkonsult
$134K
Marknadsföringsoperationer
$99.5K
Produktdesignchef
$209K
Rekryterare
Median $100K
Försäljning
$221K
Cybersäkerhetsanalytiker
$133K
Teknisk programchef
$101K
Intjänandeschema

33.33%

ÅR 1

33.33%

ÅR 2

33.33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På ViacomCBS omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.33% intjänas under 1st-ÅR (33.33% årligen)

  • 33.33% intjänas under 2nd-ÅR (33.33% årligen)

  • 33.33% intjänas under 3rd-ÅR (33.33% årligen)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på ViacomCBS är Personalresurser at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $413,055. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ViacomCBS är $134,200.

